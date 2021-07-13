При столкновении БТР Росгвардии и пассажирской «Газели» погибли два человека

На месте работают инспекторы ДПС и военно-автомобильной инспекции (ВАИ).
По предварительной информации, водитель пассажирской «Газели» допустил столкновение с БТР, двигавшимся в составе воинской колонны, что привело к гибели двух пассажиров «Газели», заявили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ.
Еще четверо из находившихся в «Газели» получили различные травмы и были госпитализированы. Трое из них — дети, пишет polit.ru.
Всего в маршрутке находилось девять человек.
Ранее на учениях под Смоленском БТР сбил двух росгвардейцев. Один погиб.