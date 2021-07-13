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Происшествия

При столкновении БТР Росгвардии и пассажирской «Газели» погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения бронетранспортера Росгвардии с частной маршруткой в селе Тамбукан в Ставропольском крае, сообщает ТАСС.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

На месте работают инспекторы ДПС и военно-автомобильной инспекции (ВАИ).

По предварительной информации, водитель пассажирской «Газели» допустил столкновение с БТР, двигавшимся в составе воинской колонны, что привело к гибели двух пассажиров «Газели», заявили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ.

Еще четверо из находившихся в «Газели» получили различные травмы и были госпитализированы. Трое из них — дети, пишет polit.ru.

Всего в маршрутке находилось девять человек.

Ранее на учениях под Смоленском БТР сбил двух росгвардейцев. Один погиб.

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