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Происшествия
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При взрыве газа в 9-этажке в городе Шахты разрушены четыре квартиры

14 января произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области, сообщает ТАСС.

Газ.
Газ.
СС0

В результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение 8, 9 этажей девятиэтажного многоквартирного дома.

При взрыве повреждены четыре квартиры, пять человек пострадали, эвакуированы 140 жильцов, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло на улице Хабарова, сообщение о нем поступило в региональное МЧС в 06:18 мск. Все службы экстренного реагирования находятся на месте происшествия, пишет bfm.ru.

Предварительно — взрыв произошел на 9-м этаже. Дом примыкает к пятиэтажке. Информация уточняется, говорится в сообщении областного главка МЧС.

31 декабря в Магнитогорсе произошло ЧП: обрушился подъезд 10-этажного дома. Погибли 39 человек. Возбуждено уголовное дело ​по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Следствие неоднократно опровергало версии теракта.

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