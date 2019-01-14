При взрыве газа в 9-этажке в городе Шахты разрушены четыре квартиры

В результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение 8, 9 этажей девятиэтажного многоквартирного дома.
При взрыве повреждены четыре квартиры, пять человек пострадали, эвакуированы 140 жильцов, сообщает РИА Новости.
ЧП произошло на улице Хабарова, сообщение о нем поступило в региональное МЧС в 06:18 мск. Все службы экстренного реагирования находятся на месте происшествия, пишет bfm.ru.
Предварительно — взрыв произошел на 9-м этаже. Дом примыкает к пятиэтажке. Информация уточняется, говорится в сообщении областного главка МЧС.
31 декабря в Магнитогорсе произошло ЧП: обрушился подъезд 10-этажного дома. Погибли 39 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
Следствие неоднократно опровергало версии теракта.