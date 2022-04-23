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Происшествия

При взрыве на руднике погибли трое рабочих. Возбуждено уголовное дело

23 апреля произошел взрыв на руднике предприятия «Гайский Гок» в городе Гай Оренбургской области.

Шахта рудника.
Шахта рудника.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В прокуратуре заявили, что при проведении производственных работ произошла внештатная детонация вещества на глубине 1,2 км, в результате погибли трое человек, пишет Газета.Ru.

Всего под землей находился 91 человек, 88 вышли на поверхность сами.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти троих работников ПАО «Гайский горно-обогатительного комбинат» в Оренбургской области, сообщает региональный Следственный комитет.

По данным СК, рабочие погибли в результате чрезвычайного происшествия утром 23 апреля. В настоящее время следователи работают на месте происшествия.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее на алтайском золотоносном руднике во время взрывных работ погиб мастер.

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