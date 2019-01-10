При странных обстоятельствах погибла россиянка в отеле Пхукета

Мертвая женщина лежала на спине поперек постели в своем номере. Туристка была одета в короткую футболку и нижнее белье.
Следов борьбы ни в номере, ни на теле женщины (по словам полицейских, ей на вид около 31 года) замечено не было. На несанкционированное проникновение посторонних лиц в номер также ничто не указывало, пишут «Новости Пхукета».
Она отдыхала на Пхукете с дочерью и братом. Все трое должны были покинуть Пхукет 8 января.
Полицейские при этом не сказали, из какого региона России приехали отдыхающие.