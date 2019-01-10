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Происшествия
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При странных обстоятельствах погибла россиянка в отеле Пхукета

Туристка из России была найдена мертвой в номере отеля у пляжа Карон на Пхукете (Таиланд). Полицейские ожидают заключения медиков, которые должны установить причину смерти.

Таиланд.
Таиланд.
Edwin Lee, CC BY 2.0, part from origina.

Мертвая женщина лежала на спине поперек постели в своем номере. Туристка была одета в короткую футболку и нижнее белье.

Следов борьбы ни в номере, ни на теле женщины (по словам полицейских, ей на вид около 31 года) замечено не было. На несанкционированное проникновение посторонних лиц в номер также ничто не указывало, пишут «Новости Пхукета».

Она отдыхала на Пхукете с дочерью и братом. Все трое должны были покинуть Пхукет 8 января.

Полицейские при этом не сказали, из какого региона России приехали отдыхающие.

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