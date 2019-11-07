Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 ноября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

При загадочных обстоятельствах в Турции пропал россиянин

25-летний российский гражданин пропал в турецком городе Сиде на юге страны.

Турция.
Турция.
Открытые источники в Интернете (ССО)

В генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках ее сына Никиты Василевского, пропавшего 1 ноября, сообщило посольство РФ в Турции.

Российское представительство направило запрос в компетентные турецкие органы, передает ТАСС.

«Волонтерами российской диаспоры в Турции развернута работа по поиску соотечественника», — отмечается в сообщении российской дипмиссии.

Никита родился в Сыктывкаре, является гражданином РФ, с 16 лет живет в Германии вместе с мамой, сообщает «КП».

В Турцию 25-летний парень поехал один, отдыхал в отеле города Сиде. Никита Василевский должен был вернуться в Германию 5 ноября, однако перестал выходить на связь 1 ноября.

В отеле не смогли пролить свет на ситуацию и заявили, что вещи на месте, а последний раз Никиту видели 1 ноября, о чем свидетельствуют записи с видеокамер, пишет bfm.ru. Туроператор в Германии также отказался что-либо предпринять, а родным пропавшего посоветовали обращаться в посольство РФ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость