28 февраля
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Происшествия

При заходе на посадку вертолет разбился в Мурманске — на борту было 9 человек и ребенок

Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в районе села Ловозеро в Мурманской области. На борту находились девять человек, среди которых три члена экипажа и один ребенок. Об этом сообщает ТАСС.

Вертолет МИ-8.
Вертолет МИ-8.
Пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю.

Сообщение об аварии поступило в 15:01 мск. Вертолет потерпел крушение, когда заходил на посадку. Известно, что борт принадлежит компании АО «Вологодское авиационное предприятие» и выполнял гражданский рейс из села Краснощелье в село Ловозеро.

По информации Telegram-канал Mash, упавший вертолет заметили проезжавшие рядом на снегоходах сотрудники местной ветслужбы. На борту находилось девять человек, среди которых три члена экипажа и один ребенок.

Погибших нет. Известно, что пострадал пилот вертолета и еще один человек — у него сотрясение, ушибы и кровоподтеки. Пострадавших доставили в село Ловозеро.

По предварительной версии, причиной аварии стала ошибка пилотирования или отказ техники. Известно, что 28 февраля в регионе была сильная метель.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

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