Сообщение об аварии поступило в 15:01 мск. Вертолет потерпел крушение, когда заходил на посадку. Известно, что борт принадлежит компании АО «Вологодское авиационное предприятие» и выполнял гражданский рейс из села Краснощелье в село Ловозеро.
По информации Telegram-канал Mash, упавший вертолет заметили проезжавшие рядом на снегоходах сотрудники местной ветслужбы. На борту находилось девять человек, среди которых три члена экипажа и один ребенок.
Погибших нет. Известно, что пострадал пилот вертолета и еще один человек — у него сотрясение, ушибы и кровоподтеки. Пострадавших доставили в село Ловозеро.
По предварительной версии, причиной аварии стала ошибка пилотирования или отказ техники. Известно, что 28 февраля в регионе была сильная метель.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.