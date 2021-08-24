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Происшествия

Прибывшие на вызов санитары из психбригады избили девушку в лифте

Следственные органы Ярославской области начали проверку после появления в соцсетях и СМИ информации об избиении девушки в лифте сотрудниками психиатрической бригады, которые прибыли на вызов в жилой дом, сообщает региональное управление СК РФ.

Насилие.
Насилие.
открытые источники (CC0)

«В средствах массовой информации было опубликовано видео, из содержания которого следует, что сотрудники ярославского областного психиатрического диспансера, прибывшие на вызов, избили пациентку. <…> Следствием будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и дана правовая оценка действиям сотрудников медицинского учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Видео с камеры наблюдения выложили в паблике «Свободный Ярославль». Санитары затолкнули кричавшую женщину с завязанными за спиной руками в лифт, а когда дверь закрылась, и она стала упираться в стену ногами.

Тогда один из них стал резко бить ее в живот, а другой с силой несколько раз ударил по голове, пишет polit.ru.

Проверку по сообщениям СМИ об избиении пациентки также организовала прокуратура региона. Ситуация поставлена прокурором Ярославской области Дмитрием Поповым на контроль.

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