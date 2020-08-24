На Алтае приемная мать получила условный срок за истязание детей

С января 2015 по сентябрь 2019 года женщина, под опекой которой находились четверо несовершеннолетних детей, систематически избивала девочку 2007 года рождения и ее брата 2006 года рождения.
Удары, по данным следствия, наносились в том числе ремнем, электрическими шнурами и другими предметами.
Удалось доказать 30 эпизодов насилия над детьми по малозначительным поводам — за неудовлетворительные оценки, плохую уборку дома, неприготовление пищи и многое другое.
Также следователи возбудили уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики. В правительство Алтайского края внесли представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
Женщина своей вины не признала. Суд назначил ей 4 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.
Эту истории ранее обсуждали в выпуске программы «Мужское / Женское» на Первом канале.