На Алтае приемная мать получила условный срок за истязание детей

Суд вынес приговор 43-летней жительнице села Залесово Алтайского края. Ее признали виновной в истязании детей, взятых под опеку, сообщили в краевом СК.

С января 2015 по сентябрь 2019 года женщина, под опекой которой находились четверо несовершеннолетних детей, систематически избивала девочку 2007 года рождения и ее брата 2006 года рождения.

Удары, по данным следствия, наносились в том числе ремнем, электрическими шнурами и другими предметами.

Удалось доказать 30 эпизодов насилия над детьми по малозначительным поводам — за неудовлетворительные оценки, плохую уборку дома, неприготовление пищи и многое другое.

Также следователи возбудили уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики. В правительство Алтайского края внесли представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Женщина своей вины не признала. Суд назначил ей 4 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.

Эту истории ранее обсуждали в выпуске программы «Мужское / Женское» на Первом канале.