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Происшествия

Приезжий мошенник обманывал барнаульских кассиров ловкостью рук

Сотрудники магазинов в крупных торговых центрах Барнаула попались на уловки мужчины, который смог забирать не только сдачу, но и свою купюру. В полиции рассказали, как действовал мошенник.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Он выбирал товар на небольшую сумму, предъявлял продавцу пятитысячную купюру и просил разменять. Пока продавец искал деньги, мужчина постоянно отвлекал работника разговорами, демонстрировал монеты, чтобы получить более «круглую» сумму.

И так до тех пор, пока сотрудник торговой точки окончательно не запутывался в том, принял ли он деньги от клиента и выдал ли сдачу.

В результате злоумышленник уходил не только со сдачей, но и своей пятитысячной купюрой.

Махинации он провернул в нескольких магазинах. Сумма причиненного ущерба составила более 15 тыс. рублей.

Полицейским стало известно, что подозреваемый уехал в Омск. Они последовали за ним. Командировка увенчалась успехом — злоумышленником оказался ранее судимый 28-летний житель Иркутской области. Его задержали и доставили в краевую столицу для проведения следственных мероприятий.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Ранее барнаульцы не дали бабушке перевести все свои деньги мошенникам.

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