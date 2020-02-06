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Происшествия

«Приходят и голяк»: рецидивист обокрал бийчан во время омовения в Крещение

Двое жителей Бийска обратились в полицию с одинаковыми историями. У обоих в крещенскую ночь похитили куртки, где были ценные вещи, рассказали в МУ МВД «Бийское».

Крещение-2019. Купель на Оби в Барнауле.
Крещение-2019. Купель на Оби в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Студенты пришли к коммунальному мосту, чтобы совершить обряд омовения. Верхние вещи они оставили в палатке, а когда вернулись за ними — курток уже не было. Вместе с ними пропали мобильные телефоны, наушники и ключи.

Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника. Им оказался ранее судимый 31-летний бийчанин. Вещи изъяли и передали хозяевам.

«Присутствовал при этой ситуации. Пацаны попали на самый пик купания. Народа было человек 300, давка, 15 минут в очереди к купели. Приходят и голяк, хорошо вовремя обратились к сотрудникам», — описывает историю очевидец в группе «Инцидент Бийск».

Подозреваемому грозит очередная судимость. Уголовное дело уже возбуждено.

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