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Происшествия

Приложение для Samsung ворует данные банковских карт

Специалисты обнаружили новую разработку мошенников, способную воровать данные кредиток со смартфонов на операционной системе Android, сообщает РИА Новости.

Кошелек, банковские карты.
Кошелек, банковские карты.
СС0

Приложение Updates for Samsung, которое предлагается скачать в магазине Google Play, усыпляет бдительность пользователя и получает всю информацию о кредитных картах, уверены эксперты.

После установки пользователи попадают на сайт с новостями про Android, где при выполнении на первый взгляд безопасных операций мошенники считывают данные о банковских картах. Жертвами мошенников могли стать несколько миллионов человек, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что более 10 млн пользователей загрузили из Google Play приложение «Обновление для Samsung» и стали жертвами обмана.

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