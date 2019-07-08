Приложение для Samsung ворует данные банковских карт

Приложение Updates for Samsung, которое предлагается скачать в магазине Google Play, усыпляет бдительность пользователя и получает всю информацию о кредитных картах, уверены эксперты.
После установки пользователи попадают на сайт с новостями про Android, где при выполнении на первый взгляд безопасных операций мошенники считывают данные о банковских картах. Жертвами мошенников могли стать несколько миллионов человек, пишет bfm.ru.
Ранее сообщалось, что более 10 млн пользователей загрузили из Google Play приложение «Обновление для Samsung» и стали жертвами обмана.