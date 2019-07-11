«Примерный семьянин» получил срок за развращение двух мальчиков из Алтайского края

37-летнему жителю Москвы вынесли приговор за развращение детей в интернете. Вины мужчина не признал, а сторона защиты характеризовала его как примерного семьянина, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю. От действий совратителя пострадало двое детей.

В 2015 и 2016 году житель столицы познакомился с двумя мальчиками 11 и 12 лет, проживающими в Алтайском крае. Он вошел в доверие, представившись ровесником, и предложил игру. С помощью нее в распоряжении злоумышленника оказались фото и видео порнографического характера с изображением несовершеннолетних.

Потом мужчина шантажировал мальчиков, совершая в отношении них иные действия сексуального характера, отмечают следователи.

Сторона защиты характеризовала его как примерного семьянина, воспитывающего двух детей и работавшего в одном из банков столицы. Суд учел все доказательства и назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.