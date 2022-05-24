Приостановлены поиски двух людей, пропавших на реке Чулышман в Горном Алтае

Поиски двух жителей села Балыкча велись с 19 мая. Они пропали на реке Чулышман в результате несчастного случая, произошедшего 18 мая.

По данным СМИ, несчастный случай произошел во время рыбалки.

Спасатели обследовали участок береговой линии и русла протяженностью около 1 км от места происшествия вниз по течению до устья.

«Сложность поисковой операции заключается в том, что и в момент происшествия, и на момент поисковых мероприятий уровень воды в реке Чулышман — высокий, из-за грязной воды полностью отсутствует видимость дна. Мы буквально на ощупь осмотрели дно там, где это возможно. Осматривали береговую линию, все заводи и заторы, используя специальное снаряжение. Поиск, к сожалению, результатов не принес», — рассказал начальник поисково-спасательного отряда, старшего спасательной группы Артема Лялина.