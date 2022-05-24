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Происшествия

Приостановлены поиски двух людей, пропавших на реке Чулышман в Горном Алтае

Спасатели в Республике Алтай приостановили поиски двух человек, пропавших на реке Чулышман, в связи с высоким уровнем воды в реке и плохой видимостью, сообщает «Интерфакс».

Долина реки Чулышман.
Долина реки Чулышман.
алтай-чулышман.рф

Поиски двух жителей села Балыкча велись с 19 мая. Они пропали на реке Чулышман в результате несчастного случая, произошедшего 18 мая.

По данным СМИ, несчастный случай произошел во время рыбалки.

Спасатели обследовали участок береговой линии и русла протяженностью около 1 км от места происшествия вниз по течению до устья.

«Сложность поисковой операции заключается в том, что и в момент происшествия, и на момент поисковых мероприятий уровень воды в реке Чулышман — высокий, из-за грязной воды полностью отсутствует видимость дна. Мы буквально на ощупь осмотрели дно там, где это возможно. Осматривали береговую линию, все заводи и заторы, используя специальное снаряжение. Поиск, к сожалению, результатов не принес», — рассказал начальник поисково-спасательного отряда, старшего спасательной группы Артема Лялина.

Работа спасателей приостановлена до падения уровня воды в реке.

Ранее в Республике Алтай во время сплава по реке Аргутв Кош-Агачском районе пропал 37-летний житель Санкт-Петербурга — его нашли погибшим.

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