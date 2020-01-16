Пристава и юриста расстреляли из ружья в суде Новокузнецка

Нападение произошло 16 января примерно в 9:20 утра в помещении на четвертом этаже здания по улице Энтузиастов, 9. Пострадали два человека — женщина и мужчина. Раненых увезли на машине скорой помощи, стрелявшего задержали.
В настоящее время проезд к месту произошедшего перекрыт, работают следственные группы. Официальная информации по инциденту пока отсутствует.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф, раненый судебный пристав скончался.
«Мужчина умер в машине скорой помощи, он был в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость, сильный травматический шок», — рассказал собеседник агентства.
Вторым пострадавшим стала юрист, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах. У женщины ранения ног и лица, она находится в тяжелом состоянии.
Отмечается, что нападавший зашел в помещение суда и начал стрелять из ружья.