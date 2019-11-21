Приставы прикинулись модельными агентами и заманили осужденную в тюрьму

Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области заманили на поддельную фотосессию объявленную в розыск девушку. Преступницу удалось задержать, сообщает «Интерфакс».

Суд Екатеринбурга признал женщину виновной еще в феврале и назначил ей 400 часов обязательных работ. Подсудимую обвинили в незаконной покупке наркотиков. Отбывать наказание ей пришлось бы на кладбище.

На обязательные работы девушка не явилась.

Сотрудники ГУФСИН провели мониторинг социальных сетей и выяснили, что разыскиваемая планирует карьеру модели, пишет polit.ru. Под видом модельного агентства следователи ведомства назначили встречу и девушка на нее пришла.

На месте встречи преступницу арестовали и доставили в суд. По сообщению Znak, обязательные работы были заменены двумя месяцами лишения свободы.