Приставы прикинулись модельными агентами и заманили осужденную в тюрьму

Суд Екатеринбурга признал женщину виновной еще в феврале и назначил ей 400 часов обязательных работ. Подсудимую обвинили в незаконной покупке наркотиков. Отбывать наказание ей пришлось бы на кладбище.
На обязательные работы девушка не явилась.
Сотрудники ГУФСИН провели мониторинг социальных сетей и выяснили, что разыскиваемая планирует карьеру модели, пишет polit.ru. Под видом модельного агентства следователи ведомства назначили встречу и девушка на нее пришла.
На месте встречи преступницу арестовали и доставили в суд. По сообщению Znak, обязательные работы были заменены двумя месяцами лишения свободы.