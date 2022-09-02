2 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пристегните ремни: о самом распространенном типе авиапроисшествий рассказал профессор

Специалисты назвали один из наиболее распространенных типов авиационных происшествий.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Турбулентность является основной причиной несчастных случаев без летального исхода среди бортпроводников и пассажиров, пишет CNN.

Существует легкая, средняя и сильная турбулентность, рассказал британский профессор атмосферных наук в Пол Уильямс.

Последняя даже сильнее гравитации. Пассажира может «вдавить» в сиденье. Но если не пристегнуться, то человека будет просто швырять по салону лайнера.

ЧП в небе

Ранее иллюминатор самолета во время турбулентности «вдавило» в салон. Несколько человек получили травмы. Лайнер трясло в течение 12 минут.

После выхода самолета из зоны турбулентности бортпроводники пытались прикрепить иллюминатор на место.

В момент происшествия на борту находилось 240 пассажиров.

10 человек — три пассажира и семь членов экипажа — самолета авиакомпании American Airlines госпитализировали — они пострадали из-за турбулентности почти перед посадкой лайнера.

В «турбулентность ясного неба» попадал Boeing 777 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Бангкок. Самолет провалился в «воздушную яму» на 800 метров со скоростью 15 метров в секунду. Boeing 777 трясло почти минуту. 20 человек получили различные травмы.

Прогноз

Скоро число сильных турбулентностей, уверен эксперт. Увеличится «турбулентность ясного неба», пишет Газета.Ru. Она возникает внезапно, ее трудно избежать. И спрогнозировать невозможно.

.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость