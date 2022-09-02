Пристегните ремни: о самом распространенном типе авиапроисшествий рассказал профессор

Турбулентность является основной причиной несчастных случаев без летального исхода среди бортпроводников и пассажиров, пишет CNN.
Существует легкая, средняя и сильная турбулентность, рассказал британский профессор атмосферных наук в Пол Уильямс.
Последняя даже сильнее гравитации. Пассажира может «вдавить» в сиденье. Но если не пристегнуться, то человека будет просто швырять по салону лайнера.
ЧП в небе
Ранее иллюминатор самолета во время турбулентности «вдавило» в салон. Несколько человек получили травмы. Лайнер трясло в течение 12 минут.
После выхода самолета из зоны турбулентности бортпроводники пытались прикрепить иллюминатор на место.
В момент происшествия на борту находилось 240 пассажиров.
10 человек — три пассажира и семь членов экипажа — самолета авиакомпании American Airlines госпитализировали — они пострадали из-за турбулентности почти перед посадкой лайнера.
В «турбулентность ясного неба» попадал Boeing 777 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Бангкок. Самолет провалился в «воздушную яму» на 800 метров со скоростью 15 метров в секунду. Boeing 777 трясло почти минуту. 20 человек получили различные травмы.
Прогноз
Скоро число сильных турбулентностей, уверен эксперт. Увеличится «турбулентность ясного неба», пишет Газета.Ru. Она возникает внезапно, ее трудно избежать. И спрогнозировать невозможно.
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