Признали виновными всех фигурантов первого дела о гибели детей при пожаре в «Зимней вишне»

Заводской районный суд Кемерово признал виновными фигурантов первого уголовного дела о гибели 60 человек при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в 2018 году.

Обвиняемые

Обвиняемыми проходят бывшие гендиректор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова, технический директор Георгий Соболев, управляющая «Зимней вишней» Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, руководитель компании «Системный интегратор», обслуживавшей пожарную сигнализацию в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, а также экс-начальник пожарного караула Сергей Генин и руководивший тушением пожара Андрей Бурсин.

В зависимости от роли им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нарушение норм противопожарной безопасности, пишет «Росбалт».

Что произошло

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек — в основном дети, которые находились в кинозале. Пострадали еще 147 человек.

Акция памяти в честь погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Барнаул , 28 марта 2018 года. altapress.ru

Возможные причины трагедии — неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание электропроводки и поджог.

В ходе расследования были выявлены множественные нарушения противопожарной безопасности в ТЦ.