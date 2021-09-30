30 сентября 8°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Признали виновными всех фигурантов первого дела о гибели детей при пожаре в «Зимней вишне»

Заводской районный суд Кемерово признал виновными фигурантов первого уголовного дела о гибели 60 человек при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в 2018 году.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
опубликовано на vk.com/typical_kmr

Обвиняемые

Обвиняемыми проходят бывшие гендиректор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова, технический директор Георгий Соболев, управляющая «Зимней вишней» Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, руководитель компании «Системный интегратор», обслуживавшей пожарную сигнализацию в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, а также экс-начальник пожарного караула Сергей Генин и руководивший тушением пожара Андрей Бурсин.

В зависимости от роли им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нарушение норм противопожарной безопасности, пишет «Росбалт».

Что произошло

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек — в основном дети, которые находились в кинозале. Пострадали еще 147 человек.

Акция памяти в честь погибших в ТЦ &quot;Зимняя вишня&quot; в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
Акция памяти в честь погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
altapress.ru

Возможные причины трагедии — неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание электропроводки и поджог.

В ходе расследования были выявлены множественные нарушения противопожарной безопасности в ТЦ.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость