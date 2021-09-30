Признали виновными всех фигурантов первого дела о гибели детей при пожаре в «Зимней вишне»

Обвиняемые
Обвиняемыми проходят бывшие гендиректор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова, технический директор Георгий Соболев, управляющая «Зимней вишней» Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, руководитель компании «Системный интегратор», обслуживавшей пожарную сигнализацию в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, а также экс-начальник пожарного караула Сергей Генин и руководивший тушением пожара Андрей Бурсин.
В зависимости от роли им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нарушение норм противопожарной безопасности, пишет «Росбалт».
Что произошло
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек — в основном дети, которые находились в кинозале. Пострадали еще 147 человек.
Возможные причины трагедии — неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание электропроводки и поджог.
В ходе расследования были выявлены множественные нарушения противопожарной безопасности в ТЦ.