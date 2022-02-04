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Происшествия

Массовые убийства детей из-за нового закона не исключили в Госдуме

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Жириновский считает, что с ужесточением наказания для педофилов следует ждать увеличение числа убийств, сообщается в Telegram-канале парламентария.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

Насильники станут чаще убивать свои жертвы в целях устранения свидетелей и скрытия преступления, считает лидер ЛДПР.

«Президент подписал закон об ужесточении наказания для педофилов вплоть до пожизненного лишения свободы. Теперь в ряде случаев наказание для педофила может оказаться жестче, чем за убийство», — написал политик.

Он обратил внимание, что убийство «доказать сложнее, чем изнасилование», поэтому преступник может попытаться «облегчить свою участь».

О Хрущеве

Еще Жириновский провел параллель со временами правления Никиты Хрущева, когда глава СССР потребовал ужесточить наказание за изнасилование. Речь, в том числе, о расстреле виновного, пишет Газета.Ru.

«Это было сделано, и девушек стали чаще убивать, чтобы не было свидетелей. Потом эту норму отменили…», — пояснил народный избранник.

При этом Жириновский согласен, что ужесточать наказания за тяжкие преступления необходимо.

Ранее лидер ЛДПР предложил присвоить воинские звания всему депутатскому корпусу.

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