Массовые убийства детей из-за нового закона не исключили в Госдуме

Насильники станут чаще убивать свои жертвы в целях устранения свидетелей и скрытия преступления, считает лидер ЛДПР.
«Президент подписал закон об ужесточении наказания для педофилов вплоть до пожизненного лишения свободы. Теперь в ряде случаев наказание для педофила может оказаться жестче, чем за убийство», — написал политик.
Он обратил внимание, что убийство «доказать сложнее, чем изнасилование», поэтому преступник может попытаться «облегчить свою участь».
О Хрущеве
Еще Жириновский провел параллель со временами правления Никиты Хрущева, когда глава СССР потребовал ужесточить наказание за изнасилование. Речь, в том числе, о расстреле виновного, пишет Газета.Ru.
«Это было сделано, и девушек стали чаще убивать, чтобы не было свидетелей. Потом эту норму отменили…», — пояснил народный избранник.
При этом Жириновский согласен, что ужесточать наказания за тяжкие преступления необходимо.
Ранее лидер ЛДПР предложил присвоить воинские звания всему депутатскому корпусу.