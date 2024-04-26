Продолжаются обыски по делу замминистра обороны

Обыски ведутся по нескольким адресам, сообщает РИА Новости.
В общей сложности сумма взятки с 2018 по 2023 год составила 1,185 млрд рублей, уверено следствие.
Иванов находится в СИЗО. Все счета арестованы.
Имущество также арестовано — то, что зарегистрировано на Иванова, его жену, бывших жен, детей, пишет ТАСС.
Сам Иванов заявляет о своей невиновности.
Отставка
Министр обороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от занимаемой должности.
Оперативное сопровождение
Иванов находился в разработке на протяжении пяти лет. Оперативное сопровождение при задержании выполняли сотрудники ФСБ.
Богатый силовик
Forbes неоднократно включал его в рейтинг «Богатейшие силовики России». В 2019 году он возглавлял этот список с семейным доходом за 2018 год в размере 136,7 млн рублей.
Находится под санкциями.
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