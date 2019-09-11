Профессор «доктор Лектер» заявил о пользе каннибализма

Шведский ученый призвал задуматься об употреблении в пищу человеческого мяса ради борьбы с глобальным изменением климата.

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд считает, что каннибализм также может быть одним из способов решения проблемы продовольственного кризиса, пишет New York Post.

На вопрос, согласен ли он сам есть человечину, ученый ответил, что «готов стать менее консервативным» и попробовать это сделать, пишет «Росбалт».

После «общественного неодобрения» его высказываний, профессор предложил перейти на насекомых или использовать мясо домашних животных. В качестве альтернативы.

Возможно, ученый решил привлечь таким образом внимание к своей персоне.

Один из самых известных фильмов ужасов — «Молчание ягнят». Заключенный, доктор психиатрии Ганнибал Лектер, отбывает наказание за убийства и каннибализм.