Проходную ядерного института протаранил «немец»

Водитель Mercedes не справился с управлением.
Автомобиль протаранил проходную Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ), сообщает ТАСС.
По данным источника, пострадали водитель и пассажир автомобиля.
На Каширском шоссе в Москве легковая машина врезалась в здание, сообщает столичный дептранс в своем канале в Telegram.
Водитель Mercedes не справился с управлением.
Автомобиль протаранил проходную Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ), сообщает ТАСС.
По данным источника, пострадали водитель и пассажир автомобиля.
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