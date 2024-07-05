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Происшествия

Прохожие нашли девочку, которая ушла из дома искать маму

Девочка из Нижегородской области ушла из дома, чтобы найти маму, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

ЧП случилось в Дзержинске. Четырехлетнюю девочку заметили на улице, где она бродила некоторое время.

По вывернутой наизнанку одежде местные жители предположили — ребенок ушел из дома без ведома старших, указывает Газета.Ru.

Выяснилось, что ребенок был с дедушкой. В это время мать находилась на работе. Девочка потеряла маму, поэтому отправилась на ее поиски.

Сейчас девочка дома вместе с мамой.

Ранее пропавшую восьмилетнюю девочку нашли в Тульской области.

Проезжавшие мимо люди заметили девочку, которая стояла на обочине в Тульской области и плакала.

Они сразу же сообщили об этом в полицию.

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