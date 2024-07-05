ЧП случилось в Дзержинске. Четырехлетнюю девочку заметили на улице, где она бродила некоторое время.
По вывернутой наизнанку одежде местные жители предположили — ребенок ушел из дома без ведома старших, указывает Газета.Ru.
Выяснилось, что ребенок был с дедушкой. В это время мать находилась на работе. Девочка потеряла маму, поэтому отправилась на ее поиски.
Сейчас девочка дома вместе с мамой.
Ранее пропавшую восьмилетнюю девочку нашли в Тульской области.
Проезжавшие мимо люди заметили девочку, которая стояла на обочине в Тульской области и плакала.
Они сразу же сообщили об этом в полицию.
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