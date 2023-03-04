4 марта
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Происшествия

Прохожие нашли тело девушки со связанными руками

В Санкт-Петербурге на перекрестке прохожие нашли тело девушки со связанными руками, сообщает РЕН ТВ.

Наркотики.
Наркотики.
ГУ МВД России по Алтайскому краю

Полицейские установили дом, из которого вынесли потерпевшую — на снегу рядом с телом были заметны следы.

Выяснилось, что незадолго до смерти 18-летняя москвичка находилась в квартире 37-летнего мужчины. Житель Санкт-Петербурга признался, что он вместе с погибшей употреблял запрещенные вещества, указывает Газета.Ru.

По его словам, девушка скончалась от передозировки. А он связал ее руки веревкой, вытащил на улицу и оставил неподалеку от жилых домов.

На теле не были обнаружены следы насилия. Ведется разбирательство.

Ранее тело мужчины обнаружили дети на теплотрассе в сибирском городе.

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