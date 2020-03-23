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Происшествия

Произошел взрыв боеприпасов под Мурманском. Пострадали пятеро

22 марта поздно вечером на складе ракетно-артеллерийского завода под Мурманском произошел взрыв, пострадали пять военнослужащих, сообщает «Интерфакс».

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

«По предварительным данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое — средней степени тяжести», — уточняет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Между тем местное агентство «СеврПост» пишет, что раненых при взрыве под Мурманском не было.

«Во время погрузки артиллерийских боеприпасов калибром 57 мм, один снаряд упал на землю и наколол капсуль, в результате чего произошло возгорание порохового заряда гильзы. Боеприпас был без взрывателя, поэтому взрыва практически не было», -—сообщили источники.

«От срабатывания капсуля и возгорания порохового заряда пострадало в легкой степени пять военнослужащих. Всем оказана медицинская помощь. Трое получили ушибы и неглубокие царапины, двое от медицинской помощи отказались», — уточнил собеседник агентства.

Также источник сообщил — взрыв произошел на пункте погрузки одной из воинских частей материально-технического обеспечения, а не на ракетно-артиллерийском заводе.

Пострадавшие доставлены в Главный военный госпиталь Северного флота.

Инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности на технической территории склада, пишет polit.ru.

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