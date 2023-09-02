2 сентября
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Происшествия

Произошла авария на Арбате прямо на пешеходном переходе

Днем 2 сентября произошло ДТП на Арбате, сообщает читатель altapress.ru.

Произошло авария на Арбате прямо на пешеходном переходе.
Произошло авария на Арбате прямо на пешеходном переходе.
Читатель altapress.ru

На кадрах видно, что легковой автомобиль въехал сзади в другой. Весь перед помят.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что на барнаульском проспекте ночью произошло ДТП.

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