Произошла авария на Арбате прямо на пешеходном переходе

На кадрах видно, что легковой автомобиль въехал сзади в другой. Весь перед помят.
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что на барнаульском проспекте ночью произошло ДТП.
Днем 2 сентября произошло ДТП на Арбате, сообщает читатель altapress.ru.
На кадрах видно, что легковой автомобиль въехал сзади в другой. Весь перед помят.
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что на барнаульском проспекте ночью произошло ДТП.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter