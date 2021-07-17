Произошло лобовое столкновение грузовых поездов, есть погибшие

Два грузовых поезда столкнулись на путях в Амурской области.

Два человека погибли, еще двое пострадали, сообщает пресс-службой Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

«В Амурской области на 51 км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак — Эльга на путях необщего пользования произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. В результате двое человек из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли.», — указано в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований транспортной безопасности (ч.3 ст. 263 УК РФ), пишет polit.ru. На месте работает следственная группа.