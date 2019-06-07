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Происшествия

Производитель игрушек обманул Сергея Дугина на 700 тысяч рублей

Гендиректор фирмы, которая производит детские игрушки и деревянные конструкторы, в 2016 году получил грант главы администрации Барнаула на модернизацию своего предприятия. Однако деньги потратил не на это, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Сергей Дугин.
Сергей Дугин.
barnaul.org

Известно, что предприниматель предоставил в администрацию города для участия в конкурсе пакет документов, в которых объяснял, что будет модернизировать и приобретать новое оборудование. Фирма набрала больше всех баллов и получила грант в 700 тысяч рублей.

Гендиректор, он же единственный учредитель компании, распорядился деньгами по своему усмотрению, не выполнив условия гранта.

Бизнесмен вину не признал, отмечают следователи. Его обвиняют по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Уголовное дело направлено в суд.

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