Прокололся: бийчанин чуть не продал ворованные колеса их хозяину

39-летний бийчанин опознал колеса от своего авто, когда ему их пытались продать двое неизвестных, рассказали в МУ МВД России «Бийское». Ответить, откуда покрышки, мужчины не смогли и уехали. Житель города обратился в полицию.

Мужчина работает в шиномонтажной мастерской. Неизвестные приехали к нему на работу на иномарке и предложили купить колеса. Он понял, что «товар» уже где-то видел и спросил, откуда он у них. Внятного ответа бийчанин не получил, а мужчины скрылись.

После произошедшего житель наукограда поехал к себе на садовый участок, где хранились запчасти. Он обнаружил, что сарай вскрыли, а имущества нет.

Полиция нашла подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Он признался в содеянном и написал явку с повинной. Похищенное вернули владельцы. Задержанный находится под подпиской о невыезде.