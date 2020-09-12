Прокуратура добилась для пенсионерки из Барнаула жилищных выплат в размере 750 тысяч рублей

Было установлено, что женщина проживала в комнате в 11 кв.м. в доме, который в 2016 году был признан аварийным.
По распоряжению администрации Барнаула жильцы этого дома должны были быть отселены до 21 сентября 2018 года. Однако мер по выкупу принадлежащего заявителю жилого помещения в аварийном доме предприняты не были, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Ведомство, действуя в интересах инвалида, отправила в суд иск к комитету жилищно-коммунального хозяйства и администрации города о выплате денежного возмещения за принадлежащее ей жилое помещение, которое удовлетворено.
В настоящее время женщина получила от городских властей более 750 тысяч рублей и направила их на улучшение жилищных условий.