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Прокуратура добилась для пенсионерки из Барнаула жилищных выплат в размере 750 тысяч рублей

Прокуратура Алтайского края проверила обращение жительницы Барнаула, пенсионерки и инвалида 2 группы, о нарушении ее жилищных прав.

Аварийный дом.
Аварийный дом.
"Гражданский патруль"

Было установлено, что женщина проживала в комнате в 11 кв.м. в доме, который в 2016 году был признан аварийным.

По распоряжению администрации Барнаула жильцы этого дома должны были быть отселены до 21 сентября 2018 года. Однако мер по выкупу принадлежащего заявителю жилого помещения в аварийном доме предприняты не были, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ведомство, действуя в интересах инвалида, отправила в суд иск к комитету жилищно-коммунального хозяйства и администрации города о выплате денежного возмещения за принадлежащее ей жилое помещение, которое удовлетворено.

В настоящее время женщина получила от городских властей более 750 тысяч рублей и направила их на улучшение жилищных условий.

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