Прокуратура начала проверку после возгорания теплохода в Барнауле

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 27 августа на Оби в черте Барнаула. С теплохода "Москва-175", принадлежащего ООО "Барнаульский речной порт", вдруг начал идти дым. Пассажиры испугались, что начался пожар.
Возгорания удалось не допустить, однако зафиксировано задымление машинного отделения. По данному факту организована проверка.
Пассажиров, следовавших по маршруту из Барнаула в Рассказиху, доставили другим судном.
Ранее в поселке Пашино Новосибирской области из-за удара молнии выгорел двухэтажный деревянный дом.