В Змеиногорске при пожаре погибли двое маленьких детей

Пожар произошел накануне, передает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Женщина оставила троих малолетних детей у их бабушки. Когда все заснули, произошло возгорание, в результате которого погибли четырехлетняя девочка и ее трехлетний брат.

Бабушку, ее сожителя и двухлетнего ребенка смогли вытащить через окно увидевшие пожар местные жители. С признаками отравления угарным газом они госпитализированы в больницу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств трагедии.

Ранее страшный пожар вспыхнул в российском гипермаркете.