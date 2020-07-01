Прокуратура накрыла любителей бюджетных средств в еще одной алтайской больнице

Как сообщает сайт прокуратуры, с 2018 по 2020 годы два должностных лица больницы переводили на свои счета, открытые в других финансовых организациях, деньги из больницы.
В результате такого наглого вывода бюджетных средств они похитили более 3 млн рублей.
Для прикрытия незаконных схем они изготовили подложные документы о якобы имевших место перечислениях денежных средств на вышеуказанную сумму на иные цели, в том числе уплату налогов.
Степень вины данных лиц и размер ответственности будут определены судом при вынесении приговора. Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.