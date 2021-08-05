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Происшествия

Прокуратура проверит частную клинику в Барнауле после инцидента с передозировкой

Прокуратура Алтайского края организовала проверку частной клиники после сообщения о передозировке препаратом восьмимесячного ребенка.

Укол.
Укол.
СС0

Мама мальчика рассказала в сообществе go_barnaul в Instagram, что в клинике «Детское здоровье» ее ребенку ввели 0,5 мл прозерина вместо 0,1 мл.

Из-за этого ребенка начало тошнить, затряслись руки, мальчик стал синеть. На скорой ребенка забрали в больницу, где поставили укол от рвоты и отпустили домой.

«Прокурором с привлечением специалистов Территориального органа Росздравнадзора будет проверено соблюдение стандартов и порядков оказания медицинской помощи ребенку», — заявили в прокуратуре.

Главврач частной клиники, со слов матери, принесла извинения, а медика, перепутавшего дозировку уволят. Однако родители требуют огласки.

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