Прокуратура проверит частную клинику в Барнауле после инцидента с передозировкой

Прокуратура Алтайского края организовала проверку частной клиники после сообщения о передозировке препаратом восьмимесячного ребенка.

Мама мальчика рассказала в сообществе go_barnaul в Instagram, что в клинике «Детское здоровье» ее ребенку ввели 0,5 мл прозерина вместо 0,1 мл.

Из-за этого ребенка начало тошнить, затряслись руки, мальчик стал синеть. На скорой ребенка забрали в больницу, где поставили укол от рвоты и отпустили домой.

«Прокурором с привлечением специалистов Территориального органа Росздравнадзора будет проверено соблюдение стандартов и порядков оказания медицинской помощи ребенку», — заявили в прокуратуре.

Главврач частной клиники, со слов матери, принесла извинения, а медика, перепутавшего дозировку уволят. Однако родители требуют огласки.