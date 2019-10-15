Прокуратура проверит мэрию Барнаула после пожара в многоэтажке

Краевая прокуратура проверит комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула после пожара в жилом многоквартирном доме на улице Исакова, сообщили представители организации «Гражданский патруль».

15 октября по жалобе жителей дома правозащитники направили обращение в прокуратуру и попросили проверить комитет на предмет халатности.

По данным «Гражданского патруля», на протяжении пяти лет власти города игнорировали решение суда, по которому обязаны произвести ремонт дома 113 на улице Исакова и заменить там аварийную электропроводку. 13 октября в пятиэтажке произошел пожар, по предварительной версии МЧС, причиной возгорания стало замыкание в электрощитовой на первом этаже.

Игорь Берг,

глава местного отделения общественной организации «Гражданский патруль»:

Полагаем, к происшествию могло привести бездействие должностных лиц. Еще в 2014 году Железнодорожным районным судом было вынесено решение об обязании комитета ЖКХ города провести работы по ремонту дома, в том числе замену электропроводки и электрооборудования в местах общего пользования.

Пожарные смогли оперативно потушить огонь, пламя не распространилось дальше одного подъезда. Однако из-за высокой температуры огня и плотного задымления повреждены все пять этажей.

Игорь Берг,

глава местного отделения общественной организации «Гражданский патруль»:

В настоящий момент весь подъезд в копоти. Частично затронуты квартиры. Электропроводка полностью сгорела, щитки повреждены. В прошедшую ночь жители не ночевали в доме. Там отсутствует электричество и газоснабжение.

Ранее altapress.ru писал, что вечером 13 октября во время пожара в пятом подъезде дома на Георгия Исакова с разных этажей эвакуировали семь человек. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.