Прокуратура рассказала о гувернантках полковника ФСБ

Гагаринский суд Москвы приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры. Надзорное ведомство просит обратить в доход государства имущество полковника ФСБ Дмитрия Сенина и его родных на общую сумму более 380 млн рублей.

Следственный комитет считает объявленного в розыск силовика подельником полковника МВД России Дмитрия Захарченко, ставшего известным на всю страну благодаря рекордной сумме в 9 млрд рублей, найденной при обысках. Захарченко СМИ называют «полковником-миллиардером».

На заседании 5 февраля представитель прокуратуры заявил о том, что Сенин жил на широкую ногу. Так, своему водителю Виктору Клуженкову полковник ФСБ платил столько же, сколько и сам получал на службе. Кроме того, у полковника в штате помимо водителя имелись гувернантки и уборщицы, пишет bfm.ru.

Побег и дезертирство

Сенин, служивший в Управлении «М» ФСБ России и женатый исчез в конце апреля 2017 года. Уходя на обед, он оставил сослуживцам ключ от сейфа, удостоверение и рапорт об увольнении из ФСБ. С обеда не вернулся, предположительно покинув Россию по подложным документам, писала «Новая газета».

Заочно ему предъявили обвинение в дезертирстве, а также в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере от владельца сети элитных ресторанов La Maree, уроженца Туниса Меди Дусса.

Иск

Иск об обращении их имущества в доход государства подал замгенпрокурора Виктор Гринь.

Речь идет о 28 объектах недвижимости (жилые дома, земельные участки, квартиры, машино-места), расположенных в Москве, Московской области и в Сочи, а также о пяти автомобилях Ford Mondeo, Skoda Octavia, Lexus, Toyota Land Cruiser и Merсedes-Benz, зарегистрированных на Сенина и его близких.

Общую стоимость имущества прокуроры оценили более чем в 380 млн рублей.

Водитель-конспиратор

Личный водитель после того, как скрылся полковник ФСБ, проживал на территориях отелей с использованием конспирации на денежные средства Сенина, заявил прокурор.

Позиция адвокатов

По мнению адвокатов, прокуратура не доказала, что собственность Сенина и его родных была куплена на нетрудовые доходы, неверно рассчитала стоимость имущества и не учла продажу машин при покупке новых. Кроме того, адвокаты обратили внимание суда на то, что многие объекты были куплены Сениным и его родными задолго до 2014 года, когда — по версии следствия — силовик получил взятки.

Процесс

Процесс по делу продолжится 5 марта. Ожидается, что к этому времени в суд поступят затребованные защитой документы о проверках деклараций о доходах семьи Сенина.

Будет ли в этот день вынесено решение, сказать сложно.

1 декабря 2017 года Никулинский суд Москвы обратил в доход государства имущество полковника Дмитрия Захарченко, а также девяти его родственников и знакомых на сумму около 9 млрд рублей. Тогда процесс занял пять судебных заседаний.