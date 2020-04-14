Прокуратура утвердила обвинительное заключение бывшему вице-мэру Бийска за фантомные объекты

Бывший заместитель главы администрации Бийска Дмитрий Маслюк предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий. Обвинительное заключение в суд направила прокуратура Алтайского края. Скорее всего, Маслюк «потянет» за собой и директора строительной фирмы, который сейчас подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, Маслюк и застройщик провернули сделку по необоснованному получению строительной фирмой из бюджета сотни миллионов рублей. Речь идет о «фантомных объектах», которые якобы были построены в городе и даже приняты в эксплуатацию.

Следователи установили, что в ноябре 2011 года Маслюк, который был не только вице-мэром, но и возглавлял в то время управление капительным строительством администрации Бийска, заключил муниципальный контракт о приобретении у застройщика трех многоквартирных жилых домов.

Все 189 квартир в этих домах предназначались для передачи гражданам — переселенцам из ветхого и аварийного жилья за счет бюджета.

Но жилые дома, как отмечается в сообщении прокуратуры, не были построены и как объекты недвижимости не существовали. Это выглядит тем более странно, что контроль за исполнением программы тогда осуществляло и профильное краевое управление, которое подчинялось первому вице-губернатору Сергею Локтеву. Как краевые чиновники не заметили, что дома в Бийске не построены, остается загадкой. Такой же вопрос можно задать тогдашнему главе администрации Бийска Николаю Нонко.

Обвиняемый Маслюк без реального осмотра и приемки квартир организовал подписание всех необходимых разрешительных документов застройщику, на основании которых «фантомные объекты» были поставлены на кадастровый учет и прошли государственную регистрацию, как объекты недвижимости.

Строительная фирма получила за якобы выполненную работу 121 млн рублей из бюджета. В отношении ее директора возбуждено уголовной дело по статье 159 часть 4 («мошенничество в особо крупном размере»).

Оперативное сопровождение этого расследования осуществлялось Управления ФСБ России по Алтайскому краю

В ближайшее время «дело Маслюка» начнет рассматривать Бийский городской суд.