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Происшествия

Прокуратура выяснила, сколько собак жестоко разделала и съела жительница Рубцовска

Прокуратура Рубцовского района проверила факт жестокого обращения с животными в поселке Зеленая Дубрава Рубцовского района.

Грустный пес
Грустный пес
СС0

В ходе проверки установлено, что пенсионерка с применением садистских методов умышленно совершила преступление. Погибли две собаки, пишет прокуратура Алтайского края.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными совершенное из корыстных побуждений с применением садистских методов в отношении нескольких животных).

Сейчас в Зеленой Дубраве проводятся следственные действия.

Напомним, что 18 июля в сети появилось видео, на котором женщина с особой жестокостью убивает собаку.

Местная полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении жительницы села Зеленая Дубрава, поскольку не нашла для этого оснований.

Позднее пенсионерка рассказала, что ест собак, чтобы защититься от туберкулеза.

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