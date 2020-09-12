Прокуратура выяснила, сколько собак жестоко разделала и съела жительница Рубцовска

В ходе проверки установлено, что пенсионерка с применением садистских методов умышленно совершила преступление. Погибли две собаки, пишет прокуратура Алтайского края.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными совершенное из корыстных побуждений с применением садистских методов в отношении нескольких животных).
Сейчас в Зеленой Дубраве проводятся следственные действия.
Напомним, что 18 июля в сети появилось видео, на котором женщина с особой жестокостью убивает собаку.
Местная полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении жительницы села Зеленая Дубрава, поскольку не нашла для этого оснований.
Позднее пенсионерка рассказала, что ест собак, чтобы защититься от туберкулеза.