Прокуратура нашла махинации с ТО автобуса, который попал в ДТП с пятью пострадавшими в Барнауле

Прокуратура провела проверку после ДТП с двумя автобусами в Барнауле, в котором пять человек получили травмы . Оказалось, одна из маршруток не проходила техобслуживание должным образом.

ДТП на ул. Попова в Барнауле 21 сентября.

Участниками ДТП стали две маршрутки — Hyundai County (№ 78) и «Газель» (№ 27). Прокуроры установили, что диагностическую карту на Hyundai выдали без фактического проведения технического осмотра.

«Владелец транспортного средства пояснил, что данная диагностическая карта приобретена через сайт в сети интернет, транспортное средство — автобус Хундай Каунти для проведения технического осмотра оператору технического осмотра не предоставлялось», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В адрес перевозчика внесли представление, которое находится на рассмотрении.

Расследование по факту травм пострадавших пассажиров проводят в ГИБДД. По готовности судебно-медицинских экспертиз, специалисты дадут оценку законности действий водителей.

Напомним, пострадали два пассажира автобуса № 78 и трое в № 27.