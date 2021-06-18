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Происшествия

Прокуратура заинтересовалась поездкой российских чиновников в Дубай за госсчет

Прокуратура проводит проверку законности расходования бюджетных средств чиновников регионального правительства и мэрии Челябинска в Дубай.

Объединенные Арабские Эмираты, г. Дубай.
Объединенные Арабские Эмираты, г. Дубай.
СС0

Представители власти съездили в ОАЭ за госсчет, пишет «Коммерсант».

В частности, съездили за счет казны мэр Наталья Котова, министр экономики региона Наталья Лугачева. По документам поездка проходит как командировка на обучение по программе Master of Public Administration от бизнес-школы «Сколково».

Изначально в Дубай вылетели мэр города Наталья Котова и ее заместитель Владимир Шамне, замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров. Также к ним присоединилась министр экономического развития области Наталья Лугачева.

Оплачена поездка была через сайт госзакупок, авиаперелеты из Екатеринбурга и размещение в пятизвездочном отеле DoubleTree by Hilton Dubai M Square Hotel & Residences были оплачены за счет казны.

Проверка была инициирована прокуратурой после многочисленных публикаций в СМИ. Средняя стоимость проживания чиновников в отеле составила 8 тыс. рублей в сутки на человека, авиабилеты — 50 тыс. рублей с человека, пишет News.ru.

По итогам «обучения» не был представлен ни один обещанный проект по благоустройству и развитию города. К тому же был превышен срок самой поездки.

Между тем премьер Мишустин объявил о начале эксперимента, который приведет к сокращению чиновников.

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