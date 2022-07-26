Прокурор обжаловал приговор главврачу барнаульской клиники «Добрый доктор»

Прокурор обжаловал приговор главному врачу барнаульского частного медицинского центра «Добрый доктор». Об этом сообщает « Банкфакс ».

Апелляция подана 11 июля, и в тот же день ее приняли к рассмотрению. Какое именно наказание требует назначить прокуратура, не уточняется.

Жалобу прокурора на обвинительный приговор передадут в Алтайский краевой суд 5 августа. К этой дате стороны представят свои аргументы по данному вопросу.

Напомним, главврача барнаульской клиники «Добрый доктор» приговорили к условному сроку. В ходе предварительного следствия, руководитель медцентра вину в содеянном признал, заключив досудебное соглашение.

Суд определил наказание подсудимому в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 2 млн рублей.

Следователи выяснили, что с января 2016 по ноябрь 2020 года директор, главврач и заместитель главного врача частного медицинского центра «Добрый доктор» в Барнауле организовали мошенническую схему для получения денег в счет оплаты медицинской помощи, оказанной в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Для этого в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края и страховые медицинские организации направлялись документы, содержащие несоответствующие действительности сведения относительно объема и характера оказанных медицинских услуг пациентам.

Таким образом, должностные лица клиники похитили более 100 млн рублей, поступивших в качестве оплаты в рамках программы ОМС.