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Происшествия

Прокурор обжаловал приговор главврачу барнаульской клиники «Добрый доктор»

Прокурор обжаловал приговор главному врачу барнаульского частного медицинского центра «Добрый доктор». Об этом сообщает «Банкфакс».

Прокуратура Алтайского края.
Прокуратура Алтайского края.
altapress.ru

Апелляция подана 11 июля, и в тот же день ее приняли к рассмотрению. Какое именно наказание требует назначить прокуратура, не уточняется.

Жалобу прокурора на обвинительный приговор передадут в Алтайский краевой суд 5 августа. К этой дате стороны представят свои аргументы по данному вопросу.

Напомним, главврача барнаульской клиники «Добрый доктор» приговорили к условному сроку. В ходе предварительного следствия, руководитель медцентра вину в содеянном признал, заключив досудебное соглашение.

Суд определил наказание подсудимому в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 2 млн рублей.

Следователи выяснили, что с января 2016 по ноябрь 2020 года директор, главврач и заместитель главного врача частного медицинского центра «Добрый доктор» в Барнауле организовали мошенническую схему для получения денег в счет оплаты медицинской помощи, оказанной в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Для этого в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края и страховые медицинские организации направлялись документы, содержащие несоответствующие действительности сведения относительно объема и характера оказанных медицинских услуг пациентам.

Таким образом, должностные лица клиники похитили более 100 млн рублей, поступивших в качестве оплаты в рамках программы ОМС.

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