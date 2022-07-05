Признали виновным в мошенничестве на 100 млн рублей главврача частной клиники «Добрый доктор» в Барнауле

В ходе предварительного следствия, главный врач медцентра вину в содеянном признал, заключив досудебное соглашение, говорится в сообщении регионального СКР. Дело о мошенничестве в отношении двух его коллег рассматривается в суде.

Что произошло

По данным следствия, с января 2016 по ноябрь 2020 года директор, главврач и заместитель главного врача частного медицинского центра «Добрый доктор» в Барнауле организовали мошенническую схему для получения денег в счет оплаты медицинской помощи, оказанной в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Для этого в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края и страховые медицинские организации направлялись документы, содержащие несоответствующие действительности сведения относительно объема и характера оказанных медицинских услуг пациентам.

Таким образом, должностные лица клиники похитили более 100 млн рублей, поступивших в качестве оплаты в рамках программы ОМС.

Приговор

Суд определил наказание подсудимому в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 2 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Ранее алтайские силовики допросили колоссальное число человек и изучили гору документов по делу о мошенничестве в «Добром докторе».