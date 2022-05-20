Алтайские силовики допросили колоссальное число человек и изучили гору документов по делу о мошенничестве в «Добром докторе»

Следователи закончили расследование уголовного дела о мошенничестве с участием директора и заместителя главного врача частной клиники «Добрый доктор». Им пришлось допросить более 4 тысяч человек и изучить 22 тысячи историй болезни.

С января 2016 по ноябрь 2020 года директор, главный врач и его зам в Барнауле организовали мошенническую схему для получения средств в счет оплаты медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования.

Для этого в ТФОМС Алтайского края и страховые организации направлялись документы, содержащие несоответствующие действительности сведения относительно объема и характера оказанных медицинских услуг пациентам.

Таким образом, должностные лица клиники обманным путем похитили более 100 млн рублей, поступивших в качестве оплаты в рамках программы ОМС.

Задержание руководителей «Доброго доктора». Скриншот видео altai-krai.sledcom.ru

Директор и заместитель главный врач медцентра вину в содеянном признали. В отношении главного врача, который заключил досудебное соглашение, уголовное дело уже направили в суд.

Следователи допросили более 4 тысяч человек — сотрудников медицинского центра, ТФОМС и страховых компаний, а также пациентов. А также изучили 22 тысячи историй болезни лиц, получавших медицинские услуги в клинике, назначили и проанализировали большое количество трудоемких судебных почерковедческих, компьютерных и бухгалтерских экспертиз.

Объем материалов уголовного дела составил порядка 200 томов.

Оперативное сопровождение осуществлялось оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Еще на стадии возбуждения уголовного дела было арестовано имущество фигурантов и расчетные счета самого юридического лица в размере более 350 млн рублей.

Благодаря работе правоохранителей, в полном объеме возмещен ущерб на сумму более 100 млн рублей.