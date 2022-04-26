В Барнауле главврача «доброго медцентра» будут судить за мошенничество на 100 млн рублей

В Алтайском крае медика будут судить за хищение более 100 млн рублей при предоставлении частных медицинских услуг, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в 2020 году руководителей клиники «Добрый доктор» задержали и отправили в СИЗО: три человека — директор сети клиник, главврач и его заместитель.

В СК, говоря об обвиняемом, отметили, что в 2016—2020 годах он трудился главврачом частного консультативного диагностического центра.

«В соучастии с еще двумя лицами, уголовное в отношении которых выделено в отдельное производство и расследуется, завышал предоставляемые учреждением услуги по страховому возмещению», — рассказали в ведомстве.

В алтайский Территориальный фонд обязательного медстрахования подавались сведения о якобы госпитализации и оказании гражданам более длительной и квалифицированной помощи.

В итоге на расчетные счета организации необоснованно поступило более 100 млн рублей.

В прокуратуре уточнили, что сумму причиненного ущерба уже возместили в полном объеме.

46-летнему медику грозит до 10 лет лишения свободы за «мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере».

Кстати, ранее указывали более 170 млн рублей, когда говорили о сумме хищений.