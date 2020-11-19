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Происшествия

СК рассказал подробности и показал видео задержания руководства клиники «Добрый доктор»

Трех должностных лиц сети клиник «Добрый доктор» арестовали в Барнауле. Их подозревают в хищении 170 млн рублей.

Задержание руководителей "Доброго доктора".
Задержание руководителей "Доброго доктора".
Скриншот видео altai-krai.sledcom.ru

По версии следствия, с апреля 2016 по август 2020 года должностные лица из числа руководителей и учредителей «Доброго доктора», действуя в составе преступной группы, предоставили в Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования реестры счетов на оплату медицинской помощи в рамках обязательного медстрахования.

«Данные реестры содержали заведомо ложные сведения об объемах оказанных Центром услуг гражданам, застрахованным в территориальном ФОМС Алтайского края, которые в действительности оказаны не были», — пояснили в СК.

Кроме того, в фонд также предоставили подложные документы о понесенных затратах на оплату аренды помещений, медицинского оборудования, проведение обучения медперсонала, подлежащих возмещению из средств ФОМС.

Всего по поддельным документам клиника получила 170 млн рублей.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Уголовное дело завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По данным СМИ, задержаны директор клиник Александр Трофимов, главный врач Сергей Богданов и его заместитель Дмитрий Тимошенский.

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

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