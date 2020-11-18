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18 ноября
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Происшествия

В Барнауле задержаны руководители известной медицинской сети по подозрению в мошенничестве

В Барнауле задержали руководство сети клиник «Добрый доктор», сообщают СМИ и телеграмм-каналы со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Открытие новой клиники «Добрый доктор» со стационаром.
Открытие новой клиники «Добрый доктор» со стационаром.
Кирилл Бабий.

По данным СМИ, задержаны директор клиник Александр Трофимов, главный врач Сергей Богданов и его заместитель Дмитрий Тимошенский. По предварительным данным, их подозревают в мошенничестве. В ФСБ информацию не комментируют.

Информацию об аресте Трофимова подтвердил Altapress.ru его адвокат Павел Полховцев. Решение об этом суд вынес 18 ноября. Защитник сообщил, что будет обжаловать решение в краевом суде.

В начале октября сотрудники ФСБ провели обыски в трех офисах частной клиники «Добрый доктор» в Барнауле. Проверяли информацию о возможном мошенничестве с компенсациями по полисам обязательного медицинского страхования.

В Арбитражном суде края до недавнего времени шли очередные разбирательства между «Добрым доктором» и фондом, пишет «Банкфакс». Судя по опубликованным документам, ТФОМС требовал взыскать с сети клиник 33 млн рублей, из которых 26,1 млн рублей — это потраченные не по целевому назначению средства, а остальное — штрафы и пеня. 16 ноября суд полностью удовлетворил требования.

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