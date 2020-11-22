Руководителей клиники «Добрый доктор» отправят на два месяца в СИЗО

На имущество (в том числе дорогостоящие автомобили), деньги и счета обвиняемых наложили арест.
Мужчин обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, с апреля 2016 по август 2020 года руководители сети клиник, действуя в составе преступной группы, предоставили в Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования реестры счетов на оплату медицинской помощи с ложными сведениями. Таким образом за пять лет им удалось похитить 170 млн рублей. Деньги перечислялись ТФОМСом на банковский счет медицинского центра.
Ранее СК опубликовал видео задержания фигурантов дела.