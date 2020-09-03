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Происшествия

Прокурор запросила для Ефремова 11 лет лишения свободы

3 сентября в Пресненском суде Москвы заслушиваются прения сторон по громкому делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года.

«Считаю, что исправление Ефремова возможно лишь в условиях изоляции от общества. Ефремов раскаялся неискренне в совершенном им ДТП», — добавила прокурор.

Запрошенный срок — почти максимальный по соответствующей статье УК РФ, которая предполагает до 12 лет лишения свободы за ДТП, совершенное в пьяном виде и повлекшее смерть человека, пишет bfm.ru.

ДТП произошло 8 июня в центре Москвы. По данным следствия, Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров умер в больнице.

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