Прокуроры рассказали, где в Алтайском крае чаще калечат и убивают

Прокуратура Алтайского края составила социальный портрет лиц, которые совершили преступления против жизни и здоровья. Данные брали за первые два месяца 2022 года.

За это время в Алтайском крае произошло на 120 меньше преступлений этой категории, чем годом ранее (с 946 до 826). Например, зарегистрированных убийств стало меньше на 26,5% (с 34 до 26), причинений тяжкого вреда здоровью — на 17,4% (с 86 до 71).

В городах края совершается половина от всех таких преступлений. Каждое четвертое из них — в Барнауле.

Наиболее криминогенными районами являются Ленинский и Центральные районы, наименее — Железнодорожный.

Значительное количество преступлений против жизни и здоровья совершили в Бийском, Зональном, Каменском, Мамонтовском, Павловском, Тальменском, Троицком и Шипуновском районах.

А вот всего по одному в Быстроистокском, Калманском, Родинском и Тюменцевском районах.

В Баевском районе за это время не совершались вообще.

Задержание преступника. 22.мвд.рф

В почти 60% (487 из 826) от всех рассматриваемых преступлений фигурировало оружие. Огнестрельное — в шести случаях, пневматическое — в пяти, один раз — холодное.

В остальных случаях это были кухонные ножи, топоры, кочерги, молотки, палки, металлические пруты и так далее.

77,7% преступников были пьяные (либо под наркотиками).

Половина ранее уже привлекались ответственности, у 17% была еще не погашенная судимость.

86% преступных деяний совершили мужчины, чаще всего с 18 до 49 лет.

Почти в 70% преступлений закон нарушали люди, не имеющего постоянного источника дохода.