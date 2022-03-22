Прокуроры рассказали, где в Алтайском крае чаще калечат и убивают

За это время в Алтайском крае произошло на 120 меньше преступлений этой категории, чем годом ранее (с 946 до 826). Например, зарегистрированных убийств стало меньше на 26,5% (с 34 до 26), причинений тяжкого вреда здоровью — на 17,4% (с 86 до 71).
В городах края совершается половина от всех таких преступлений. Каждое четвертое из них — в Барнауле.
Наиболее криминогенными районами являются Ленинский и Центральные районы, наименее — Железнодорожный.
Значительное количество преступлений против жизни и здоровья совершили в Бийском, Зональном, Каменском, Мамонтовском, Павловском, Тальменском, Троицком и Шипуновском районах.
А вот всего по одному в Быстроистокском, Калманском, Родинском и Тюменцевском районах.
В Баевском районе за это время не совершались вообще.
В почти 60% (487 из 826) от всех рассматриваемых преступлений фигурировало оружие. Огнестрельное — в шести случаях, пневматическое — в пяти, один раз — холодное.
В остальных случаях это были кухонные ножи, топоры, кочерги, молотки, палки, металлические пруты и так далее.
77,7% преступников были пьяные (либо под наркотиками).
Половина ранее уже привлекались ответственности, у 17% была еще не погашенная судимость.
86% преступных деяний совершили мужчины, чаще всего с 18 до 49 лет.
Почти в 70% преступлений закон нарушали люди, не имеющего постоянного источника дохода.