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Происшествия

Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли в сериале «Счастливы вместе», исчезла после скандала с наркотиками.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

«Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров. На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу», — цитирует соседей артистки РИА Новости.

Агентство уточняет, что после скандала Бочкарева перестала где-либо появляться.

Как отмечает Starhit, актриса прекратила общаться со знакомыми. Кроме того, Бочкарева прекратила посещать школу-студию, которую открыла для одаренных детей, подчеркивает издание.

Ранее сообщалось, что у актрисы на фоне скандала с кокаином частично парализовало лицо.

Ранее СМИ сообщили о задержании Бочкаревой. По данным телеканала РЕН ТВ, полиция обнаружила у актрисы сверток с кокаином, который она якобы прятала в нижнем белье.

Сама же актриса в разговоре категорически опровергала информацию о том, что ее задержали в Москве со свертком кокаина, пишет ura.ru. Актриса утверждала, что появившееся в прессе видео ее «задержания» с наркотиками было смонтировано.

Между тем в полиции на Бочкареву завели уголовное дело и оформили два административных протокола — за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО и за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Актриса находится под подпиской о невыезде.

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