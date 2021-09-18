Пропали представители Русского географического общества, находясь в экспедиции по Сибири

Они, предположительно, находятся на территории Красноярского края, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС РФ.

«Группа следовала из населенного пункта Александровский шлюз (Красноярский край) на территорию Верхнекетского района (Томская область). Они ехали на болотоходах. В последний раз их видели 11 сентября. С учетом пересеченной местности при всех раскладках они к данному моменту не могли достигнуть Томской области. Поэтому они сейчас должны находиться на территории Красноярского края», — рассказал источник.