18 сентября 13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пропали представители Русского географического общества, находясь в экспедиции по Сибири

Участники тургруппы Русского географического общества не вернулись из экспедиции по Сибири.

Мужчина в лесу. Ботинки.
Мужчина в лесу. Ботинки.
СС0

Они, предположительно, находятся на территории Красноярского края, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС РФ.

«Группа следовала из населенного пункта Александровский шлюз (Красноярский край) на территорию Верхнекетского района (Томская область). Они ехали на болотоходах. В последний раз их видели 11 сентября. С учетом пересеченной местности при всех раскладках они к данному моменту не могли достигнуть Томской области. Поэтому они сейчас должны находиться на территории Красноярского края», — рассказал источник.

Тургруппа зарегистрирована на территории Красноярского края, пишет «Росбалт».

С 2009 года президентом Русского географического общества является глава Минобороны Сергей Шойгу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость